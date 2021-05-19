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Dünya Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması
Dünya

Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:53:00 - 2021-05-20 00:17:35
Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Gazze'de ateşkes bekleniyor

Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına konuşan Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti.
Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.

'ABD'nin tavrı Tel Aviv'e vurunca değişti'

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde bulundu.

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