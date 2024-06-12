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Gündem Hamas'tan Gazze için endişelendiren açıklama
Gündem

Hamas'tan Gazze için endişelendiren açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:47:00 -
Hamas'tan Gazze için endişelendiren açıklama

İsrail'in sivillere yönelik bombardımanı devam ederken; Hamas'tan Gazze için endişelendiren açıklama geldi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımız, özellikle Gazze ve Kuzey eyaletlerinde, acımasız aç bırakma savaşının tırmanması nedeniyle insani felaketin ağırlaşmasıyla ve kıtlığın belirtileriyle karşı karşıyadır." ifadelerine yer verildi.

Açlık ve kıtlık tehdidinin İsrail'in geçişleri kapatması ve yardımların yetersizliği nedeniyle yaşandığı belirtilen açıklamada, İsrail’in açlığı bir silah olarak kullanmasının bir savaş suçu olduğu ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım suçunun devam ettiğinin teyidi olduğu vurgulandı.

Arap ve İslam ülkelerinden, Gazze'deki halka yardım sağlamak amacıyla geçişlerin açılması yönünde çaba ve baskı göstermeleri istenilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e derhal müdahale etmesi ve masum sivillere yönelik barbarca İsrail saldırısını durdurmaya zorlaması ve Gazze Şeridi'nin her bölgesine yardım malzemelerinin girişi için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

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