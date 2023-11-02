Hamas'tan flaş Beyaz Saray açıklaması!

Hamas, Beyaz Saray'ın Gazze Şeridi'nin yönetimi ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

İşgalci İsrail’e koşulsuz destek vaad eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerçekleştirdiği Senato Ödenek Komitesi’nde yaptığı konuşmasında, ABD'nin Gazze'nin geleceği için çeşitli seçenekleri incelediğini söylemişti.

Hamas, Beyaz Saray'ın, Gazze Şeridi'nin yönetimi için incelediği seçenekleri hakkında bir açıklamada bulunarak, Filistin'in durumunun yalnızca Filistin halkına ait olduğunu ifade etti.

Hamas'ın Beyaz Saray ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Beyaz Saray'ın, Gazze'ye yönelik Siyonist saldırganlığın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nin yönetimi için uluslararası bölgesel bir uzlaşma üzerinde çalışılacağı yönündeki açıklamaları küstalıktır ve kabul edilemez, zira özgür Filistin halkı bu vasiyeti kabul edecek değildir.

ABD'nin ve Siyonist işgalin Gazze Şeridi'ndeki kendi çıkarlarına uygun yeni bir realiteyi dayatmaya yönelik açık müdahale girişimlerini kesinlikle reddedildiğini açıkça söylüyoruz. Filistin halkımız ve evlatlarımız tüm gücüyle bunlara karşı koyacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'in durumunu düzenleme kararı yalnızca Filistin halkına aittir. Kaderini, geleceğini ve maslahatlarını yalnızca onlar belirleyebilir.

Bu kötü niyetli Amerikan açıklamaları ve planları onların akıllarındaki çer çöp hayallerden ibarettir. Büyük Filistin halkımız ve onun cesur direnişçileri bu faşist işgale galip gelecektir. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmak için istediğini yapacak ve haklarını söküp alacaktır.

{relation id:1801440 slug:'vurun-yigitler-hamas-israil-ordusuna-duzenledigi-baskindan-goruntuler-yayinladi'}

{relation id:1801440 slug:'vurun-yigitler-hamas-israil-ordusuna-duzenledigi-baskindan-goruntuler-yayinladi'}

{relation id:1801436 slug:'hamastan-demir-kubbeye-ekonomik-darbe'}



Daily Ummah