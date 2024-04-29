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Ateşkes sağlanacak mı? Hamas heyetinden flaş hamle
Dünya Hamas'tan flaş açıklama: Atmosfer olumlu
Dünya

Hamas'tan flaş açıklama: Atmosfer olumlu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 02:04:00 -
Hamas'tan flaş açıklama: Atmosfer olumlu

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, İsrail ile süren ateşkes müzakereleri hakkında konuştu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 205 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, yaptığı açıklamada İsrail ve Mısır’ın Gazze’de ateşkes için sunduğu son öneriyle ilgili Hamas’ın "önemli bir sorunu olmadığını" belirterek, "İsrail’in yeni engelleri olmadığı sürece atmosfer olumlu” dedi.

Yetkili, Halil El Hayya liderliğindeki Hamas heyetinin yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısırlı ve Katarlı arabulucularla yapacağı görüşmede Hamas’ın son ateşkes önerisine yanıtını ileteceğini açıkladı.

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