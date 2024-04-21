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Gündem Hamas'tan Filistinlilere çağrı! Meydanları ateş topuna çevirin
Gündem

Hamas'tan Filistinlilere çağrı! Meydanları ateş topuna çevirin

Yeniakit Publisher
2024-04-21 13:16:00 - 2024-04-21 13:17:28

Terör devleti İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırım devam ederken Batı Şeria'daki Filistinlilere de baskı ve zulüm hızla sürüyor. İşgalci İsrail son olarak 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkarm kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na işgal saldırısı başlatmıştı. Hamas'tan yapılan açıklamada bütün Batı Şeria halkının Tulkarm'daki saldırıya cevaben 'meydanları ateş topuna dönüştürmesi' istendi.

Hamas, terörist İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkarm kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına cevaben Batı Şeria'daki Filistin halkına çağrı yaptı.

18 Nisan'da Batı Şeria'nın Tulkarm kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na askeri araçlar ve buldozerlerle saldırı başlatan işgalci İsrail, Filistinlilere ait mahalleleri savaş alanına çevirdi.

Sivillere ait ev ve arabalarla alt ve üst yapıya zarar veren işgalci İsrail, Tulkarm halkının direnişi karşısında bazı bölgelere yeni askeri birlikler sevk etmişti.

Terör devleti, dün 14 Filistinliyi daha şehit etti. Kendisinden beklenen insanlık dışı hareketleri sürdüren İsrail, şehit ettiği 5 Filistinlinin naaşlarını alıkoydu.
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Olayın ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Batı Şeria'daki halkımızı pazar günü, işgal devleti karşısında tüm meydanları ve çatışma noktalarını alev topuna dönüştürmeye ve silahlarını işgal devletine ve illegal yerleşimcilerine doğrultmaya çağırıyoruz.”

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