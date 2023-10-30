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Gündem Hamas'tan Filistin yönetimi ile Arap ülkelerine tepki!
Gündem

Hamas'tan Filistin yönetimi ile Arap ülkelerine tepki!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 01:25:00 - 2023-10-30 02:05:09
Hamas'tan Filistin yönetimi ile Arap ülkelerine tepki!

Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk, İsrail'in acımasız saldırıları devam ederken Filistin yönetimi ile Arap ülkelerine tepki gösterdi.

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanına, 23. gününde de aralıksız olarak devam etti.

Kassam Tugayları'nın küffar karşısındaki onurlu mücadelesi sürerken, yetkilisi Musa Ebu Merzuk'tan açıklama geldi.

"Batı'ya gizlice Hamas'ı ortadan kaldırma çağrısında bulunan Filistin Yönetimi üyeleri ve bazı Arap ülkeleri var." diyen Merzuk, mesajına şöyle devam etti:

Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden ciddi bir destek bekliyorduk. Özellikle Ramallah yönetiminin utanç verici tavrı, bizi hayal kırıklığına uğrattı.

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