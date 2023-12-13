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Gündem Hamas'tan 'direnişi tırmandırın' çağrısı
Gündem

Hamas'tan 'direnişi tırmandırın' çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 18:54:00 -
Hamas'tan 'direnişi tırmandırın' çağrısı

Katil İsrail'in işgaline son vermek için mücadele eden Hamas, Filistinlilere, Batı Şeria'nın tüm kentleri ve köylerinde İsrail işgal güçlerine karşı direnişi tırmandırmaları çağrısı yaptı.

Hamas resmi internet sayfasında, Batı Şeria'da devam İsrail saldırıları ve baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentinde dün sabahtan bu yana 7 Filistinliyi öldürdüğü, 120'den fazla sivili de gözaltına aldığı belirtildi.

"Filistin halkına karşı yürüttüğü kapsamlı bir savaştır"

Cenin'deki olayların "kapsamlı bir savaş" olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu operasyon, faşist işgal hükümetinin Filistin halkına karşı yürüttüğü kapsamlı bir savaştır. Bu, kahraman halkımızın, ruhundaki direniş ateşini söndürme girişimlerinden başka bir şey değildir. Batı Şeria'daki halkımız bu faşist işgale ve terörist yerleşimcilerine sözünü kararlılıkla söylemiştir."

Direniş çağrısı

Cenin'e havadan ve karadan yürütülen askeri operasyonun yükselen direnişi durdurmaya yetmeyeceğine işaret edilen açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere tüm kent ve köylerde direnişi tırmandırmaları çağrısında bulunuldu.
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İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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