Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında konuştu. Erdoğan İsrail soykırımına ilişkin açıklamasında, "Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar tarih önünde hesap verecek." dedi.

Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Erdoğan'a çabaları için teşekkür eden Hamas, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur." sözlerini için de "Gurur duyduk" denildi.

Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir."