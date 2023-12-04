Hamas'tan çok sert açıklama! 'Bedel ödeyecekler'

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü bombardımanında 16 bine yakın masum sivil hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şehit edilenlerin yüzde 70'inin çocuk olduğu belirtildi.

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, devam eden siyonist zulme ilişkin sert bir açıklamada bulundu.

Sami Ebu Zuhri katillere direnişi sürdüreceklerini vurguladığı açıklamasında, “Gazze, bir Batı koalisyonu ile savaşıyor. Her yerde paralı askerler ve her saat tonlarca bomba.. Artık milletimizin gözyaşı yerine düşmanın kanı dökülecek ve bedel ödeyecekler” dedi.