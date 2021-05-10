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Dünya Hamas'tan çok net açıklama: Eğer İsrail çekilmezse savaşın gidişatını direnişin sözü belirleyecek
Dünya

Hamas'tan çok net açıklama: Eğer İsrail çekilmezse savaşın gidişatını direnişin sözü belirleyecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyeceğini ifade etti. Heniyye, "Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:22:00 -
Hamas'tan çok net açıklama: Eğer İsrail çekilmezse savaşın gidişatını direnişin sözü belirleyecek

İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yansımalarından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.

Eğer İsrail geri çekilmezse

Hamas lideri, "Direniş, işgal altındaki Kudüs'te yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyecek. Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür." ifadelerini kullandı.

Direniş faaliyetleri artacak

Filistin halkının İsrail'in Kudüs'teki planlarını uygulamaya koymasını kabul etmeyeceğini vurgulayan Heniyye, sahadaki direnişin devam edeceğini, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin hedeflerini gerçekleştirmelerini engellemek için direniş faaliyetlerinin artacağını kaydetti.

 

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