Hamas'tan Blinken'a sert eleştiri!

Hamas son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Hamas'ın açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in "İsrail'in ateşkes için cazip tekliflerini reddettiği ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi engelleyenin Hamas olduğunu" iddia eden açıklamaları eleştirildi.

Blinken'ın sözleri için açıklamada, "ABD yönetiminin Siyonist faşizme karşı apaçık tarafgirliğinin bir teyidi olduğu" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Blinken'in iddiaları, müzakerelerin gidişatını şahsi siyasi hesapları için baltalayan kişinin terörist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu doğrulayan gerçeğin çarpıtılmasıdır." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan İtalya'nın Capri Adası'nda yaptığı açıklamada, "Hamas'ın İsrail'in ateşkes için cazip tekliflerini reddettiğini" iddia etmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Blinken, Hamas'a "ateşkese ulaşmaktan ziyade bölgesel bir çatışmayı kışkırtmakla ilgilendiği" suçlamasını yöneltmişti.