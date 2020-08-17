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Aktüel

Hamas'tan BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'a uyarı: İsrail davetini kabul etme!

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri: - "Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı, İsrail'i ziyaret davetini kabul etmeme konusunda uyarıyoruz. Bu ziyareti yapmak, İsrail'in suçlarını tebrik etmek ve Filistin halkına düşmanlıktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 22:31:56 -
Hamas'tan BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'a uyarı: İsrail davetini kabul etme!

GAZZE (AA) - Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı, İsrail davetini kabul etmemesi konusunda uyardı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhammed bin Zayid'i, İsrail'i ziyaret davetini kabul etmeme konusunda uyarıyoruz. Bu ziyareti yapmak, İsrail'in suçlarını tebrik etmek ve Filistin halkına düşmanlıktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, bugün Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı İsrail ve Kudüs'e davet etmişti.

BAE yönetiminden ise davete ilişkin herhangi bir cevap gelmemişti.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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