Hamas'tan Avrupa'ya ABD çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken, Hamas'tan tüm Avrupa'ya yeni bir çağrı geldi.

'ABD'ye baskı yapmaya çağırıyoruz'

ABD’nin bu işgalin, etnik temizliğin, kadın ve çocukların öldürülmesinin suç ortağı olduğunu vurgulayan Hamdan, "Bize yönelik bu saldırganlığı reddeden tüm Avrupa ülkelerini, halkımıza yönelik soykırım için İsrail'e 'yeşil ışık' yakan ABD'ye baskı yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Savaş alanında elde ettiğimiz başarılarla halkımız direnç göstermeye devam ediyor. Bu durum dünyadaki çok sayıda ülkeyi tutumlarını değiştirmeye, çok sayıda siyasetçiyi de sivillerimizin kanıyla dolu İsrail açıklamalarını kabul etmemeye itiyor” dedi.