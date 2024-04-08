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Dünya Hamas'tan ateşkes müzakeresi açıklaması: Son teklifi reddettik
Dünya

Hamas'tan ateşkes müzakeresi açıklaması: Son teklifi reddettik

Yeniakit Publisher
2024-04-08 22:24:00 -
Hamas'tan ateşkes müzakeresi açıklaması: Son teklifi reddettik

Gazze'deki mazlumların savunucusu Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Ali Baraka, Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerinde son teklifin reddedildiğini duyurdu.

ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Ali Baraka müzakerelerde kendilerine sunulan son teklifi reddettiklerini açıkladı. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söylemişti.

Müzakerelere yakın olan bir kaynak ise, ateşkes teklifinin ilk aşamasının yerinden edilmiş Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmesini ve günde 400 ila 500 tırlık gıda yardımının bölgeye ulaştırılmasını içerdiğini ifade etti.

Mısır basını, üst düzey bir Mısırlı kaynağa dayandırdığı haberinde Kahire’de gerçekleştirilen Gazze’de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise, “Müzakerelerde kritik bir noktaya geldik. Evet başarılı olursa çok sayıda esir evlerine dönecek” demişti.

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