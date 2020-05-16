Hamas'tan Arap ülkelerine 'İsrail'in ilhak planına karşı fiili tutum sergileyin' çağrısı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İsrail'in ilhak kararını reddeden açıklamasını takdir ediyoruz. Arap ülkelerini de İsrail'in kararına karşı koymak için fiili tutum sergilemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım, Arap ülkelerinin ortak tutum sergilemesi ve sahada yeni adımlar atmasının, ilhak kararına karşı koymasında Filistin halkına destek oluşturacağını kaydetti.

Hamas Sözcüsü ayrıca Filistin davasının, İsrail'in ilhak politikasını reddeden bölgesel ve uluslararası tutumdan faydalanabilmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin toplumunun talep ettiği kararları almaya davet etti.

Ürdün Kralı'ndan "ilhak" planına tepki

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, "İsrail, temmuz ayında Ürdün Vadisi'ni gerçekten ilhak ederse bu Ürdün Haşimi Krallığı ile büyük bir ihtilafa yol açar." ifadesini kullanmıştı.

Kral Abdullah, "İsrail ile barış sözleşmesini mi iptal edersiniz?" şeklindeki soruya da "Tehdit etmek veya kavga ortamı yaratmak istemiyorum, ancak tüm seçenekleri hesaba katıyoruz. Avrupa’daki pek çok ülkeyle ve uluslararası toplumla, güçlünün haklı olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz." cevabını vermişti.

İsrail'in "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu da İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.