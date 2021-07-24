  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ülkeyi sallayan operasyon: Polisin evinde altın kaplama tuvalet çıktı!
HAMAS'tan Afrika Birliği’ne açıklaması: Güçlü ve kesintisiz desteğinizi bekliyoruz
Malatya'da 2 ayrı trafik kazası: 14 yaralı
Fransa'da günlük vaka sayısı 25 bini aştı
Dünya HAMAS'tan Afrika Birliği’ne açıklaması: Güçlü ve kesintisiz desteğinizi bekliyoruz
Dünya

HAMAS'tan Afrika Birliği’ne açıklaması: Güçlü ve kesintisiz desteğinizi bekliyoruz

HAMAS, Afrika Birliği’nin siyonist işgal rejimine gözlemci ülke statüsü vermesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 23:08:00 -
HAMAS'tan Afrika Birliği’ne açıklaması: Güçlü ve kesintisiz desteğinizi bekliyoruz

HAMAS, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, kararın işgal altındaki Filistin topraklarındaki işgalin meşruiyetini güçlendirdiğini, işgalcilere Filistin halkının haklarından daha fazlasını gasp etme ve cinayetlerini sürdürme fırsatı verdiğini ifade etti.

Kararın sömürgecilik ve ırkçılık sebebiyle uzun yıllar eziyet çeken ve hâlâ da çekmekte olan Afrika ülkeleri tarafından alınmış olmasının üzüntü verici olduğunu dile getiren HAMAS, "Afrika ülkelerinde özgürlük ve bağımsızlık yolundaki haklı mücadelemizin doğal uzantısını görüyorduk ve hâlâ da görüyoruz. Afrika ülkelerinin güçlü ve kesintisiz desteğini bekliyoruz." dedi.

 HAMAS, işgal rejiminin Afrika Birliği’nden kovulmasını; hakka ve adalete boyun eğinceye, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına geri dönmelerini kabul edinceye kadar işgal rejimine yaptırım uygulanmasını istedi.

İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz’da işgal rejiminin bir kez daha Afrika Birliği’ne gözlemci ülke olarak katıldığını duyurmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay