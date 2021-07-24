HAMAS'tan Afrika Birliği’ne açıklaması: Güçlü ve kesintisiz desteğinizi bekliyoruz

HAMAS, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, kararın işgal altındaki Filistin topraklarındaki işgalin meşruiyetini güçlendirdiğini, işgalcilere Filistin halkının haklarından daha fazlasını gasp etme ve cinayetlerini sürdürme fırsatı verdiğini ifade etti.

Kararın sömürgecilik ve ırkçılık sebebiyle uzun yıllar eziyet çeken ve hâlâ da çekmekte olan Afrika ülkeleri tarafından alınmış olmasının üzüntü verici olduğunu dile getiren HAMAS, "Afrika ülkelerinde özgürlük ve bağımsızlık yolundaki haklı mücadelemizin doğal uzantısını görüyorduk ve hâlâ da görüyoruz. Afrika ülkelerinin güçlü ve kesintisiz desteğini bekliyoruz." dedi.

HAMAS, işgal rejiminin Afrika Birliği’nden kovulmasını; hakka ve adalete boyun eğinceye, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına geri dönmelerini kabul edinceye kadar işgal rejimine yaptırım uygulanmasını istedi.

İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz’da işgal rejiminin bir kez daha Afrika Birliği’ne gözlemci ülke olarak katıldığını duyurmuştu.