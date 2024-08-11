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Dünya Hamas'tan acil toplantı çağrısı
Dünya

Hamas'tan acil toplantı çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 22:07:00 -
Hamas'tan acil toplantı çağrısı

Gazze'deki direnişin temsilcisi Hamas, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT), Gazze'de 10 ayı aşkın süredir devam eden soykırımın durması için acil toplantıya çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği ile İİT'yi acil toplantıya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

GAZZE'DEKİ ABLUKANIN KIRILMASI VE YARDIM GİRİŞLERİNİN SAĞLANMASI

Açıklamada, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile siyasi, ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi için etkin kararlar alınması gerektiği ifade edildi.

Bu bağlamda, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT- Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararların (Gazze'deki ablukanın kırılması ve yardım girişlerinin sağlanması) uygulanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı düzenleme ve İsrail'i, Gazze'de işlediği soykırımı durdurmaya zorlayacak kararlar alma çağrısı yapıldı.
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"İSRAİL'İN TÜM KATLİAMLARDA PARMAĞI OLDUĞUORTAYA ÇIKARACAK ULUSLARARASI BİR KOMİSYON KURULMALI"

Uluslararası yargı sistemine de seslenilen açıklamada, bu sistemin araçlarının faaliyete geçirilmesi ve Siyonist savaş suçlularının yargılanması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Et-Tabiin Okulu başta olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm katliamlarda İsrail ordusunun parmağı olduğunun ortaya çıkarılması için uluslararası bir komisyon gönderilmesi gerektiği aktarıldı.

"BATI ÜLKELERİNİN DESTEĞİ OLMASAYDI İSRAİL GAZZE'DE KATLİAM VE SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDEMEZDİ"

Gazze'de işlenen katliamlardan ABD'nin doğrudan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin siyasi ve askeri desteği olmasaydı İsrail Gazze'de katliam ve savaş suçu işlemeye devam edemezdi. Verilen bu destek, bu katliamlara doğrudan ortak olmak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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