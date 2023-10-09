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Gündem Hamas'tan açıklama! 'Diyalog yolları açık'
Gündem

Hamas'tan açıklama! 'Diyalog yolları açık'

Yeniakit Publisher
2023-10-09 22:11:00 -
Hamas'tan açıklama! 'Diyalog yolları açık'

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas’ın siyasi diyaloğa açık olduğunu açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığı için siyasi diyaloğa açık olduğunu açıkladı.

Marzouk basına yaptığı açıklamada, Hamas’ın muhtemel bir ateşkesi tartışmaya istekli olup olmadığı sorusuna, Hamas'ın bu tür bir şeye ve tüm siyasi diyaloglara açık olduğu cevabını verdi.

Marzouk ayrıca, Hamas'ın aralarında Rusya ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu İsrail'den onlarca çifte vatandaşını esir aldığını ifade etti.

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