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Dünya HAMAS'tan açıklama: BAE Filistin halkını sırtından bıçakladı
Dünya

HAMAS'tan açıklama: BAE Filistin halkını sırtından bıçakladı

Hamas Hareketi, Tel Aviv'de BAE Büyükelçiliği’nin açılmasının, bu hükümetin işgalci rejimle her türlü normalleşmeye karşı çıkan Filistin halkına ve bölgedeki diğer uluslara karşı yaptığı büyük hatadaki ısrarını gösterdiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 00:06:00 -
HAMAS'tan açıklama: BAE Filistin halkını sırtından bıçakladı

Hamas Hareketi şu ifadelerde bulundu: ‘Siyonist rejimin Küdüs’ün Kılıcı Savaşı’nda Filistin halkına yönelik terör saldırılarının ardından bile Tel Aviv'de BAE Büyükelçiliği’nin açılması BAE politikasının tehlikeli düşüşünü göstermektedir.

Bu, işgalci rejimi Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemeye teşvik ediyor.’

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, el-Alem’e verdiği röportajda şunları söyledi: ‘İşgalci rejimde BAE Büyükelçiliği’nin açılması, BAE'nin normalleşme anlaşmasını imzalayarak yaptığı hatada ısrar etmesi anlamına geliyor.

Kuşkusuz bu davranış Filistin davasına zarar verecek ve işgalcilere hizmet edecektir. BAE'nin bu eylemi, Filistin halkının ve Kudüs’ün Kılıcı savaşında kendini gösteren direnişinin sırtına bir hançerdir.

BAE, bu eylemden ve işgalci rejimle normalleşme gölgesinde yaptığı tüm hatalardan derhal geri çekilmeli ve normalleşme anlaşmasını iptal etmelidir.’

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad Hareketinin de BAE'nin son adımını ihanet olarak nitelendirdiğini ve kınadığını belirtmekte fayda var.

 

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