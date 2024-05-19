Hamas'tan ABD'ye dikkat çeken öneri! 'Netenyahu sonrası dönemi düşünsünler'

Anadolu Ajansı'na konuşan Usame el-Hamdan, Gazze'deki savaşın Hamas'ın değil, İsrail'deki Netanyahu hükümetinin sonunu getireceğini belirterek, ABD'ye "Hamas'tan sonraki dönemi değil, Netanyahu'dan sonraki dönemi düşünsünler" diye seslendi.

Hamdan, Hamas ile İsrail arasında yapılan ancak Tel Aviv yönetiminin kabul etmediği Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde ABD'nin yetersiz kaldığını ifade etti.

Ateşkes görüşmeleri...

Müzakere görüşmelerinin 16 hafta sürdüğünü ve bu süre boyunca tüm engellerin İsrail tarafından geldiğini dile getiren Hamdan, "İsrail hükümeti süreci baltalamak için elinden geleni yaptı." dedi.

Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucuların çabalarını olumlu bulduklarını belirten Hamdan, 4 Mayıs'ta Hamas'ın önerileri kabul ettiğini hatırlattı.

Hamdan, ABD'nin de Hamas'ın kabul ettiği önerileri desteklediğinin kendilerine iletildiğinin altını çizerek, "Ne yazık ki Amerikalılar İsrail'i ikna edemedi ve (İsrail) bu öneriyi reddetti. Müzakereye daha fazla zaman tanımak yerine Refah'a saldırdılar ve bu da tüm müzakereleri dondurdu." ifadelerini kullandı.

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Müzakereleri kabul etmeyen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi için çabalarını sürdüreceklerini ifade eden Hamdan, "Sonunda bu saldırının, Gazze'deki Filistinlilere karşı yürütülen bu savaşın, onlara düşündükleri hedeflerin tamamını sunmayacağını anlayacaklar. Filistin'deki direnişi yıkamayacaklar, Filistinliler olarak 75 yıldır direniyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail kazanamayacağını anlayacak!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Hamdan, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ne direnişi bitirebildiğini ne de başarılı bir esir takası gerçekleştirebildiğini ifade etti.

Hamdan, son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında Gazze'nin idaresine ilişkin yaşanan gerilime de değinerek, şunları söyledi:

"Filistinliler tarafından seçilmedikçe hiç kimsenin Filistinlilere liderlik yapamayacağını herkes biliyor. Yani günün sonunda 'İsrail ordusu' denilen bir ölüm makinesine sahip olduklarını ve Filistinlilere karşı savaşı kazanamayacaklarını anlayacaklar."

ABD'nin "Hamas'tan sonraki dönemi değil, Netanyahu'dan sonraki dönemi" düşünmeye başlaması gerektiğini söyleyen Hamdan, "Savaşın sonunda Hamas değil, İsrail hükümeti çökecek. İsrail hükümeti arasındaki sorunlar yeni değil ama Filistin davasına yönelik siyasi vizyonları yok, Filistinlilerle birlikte yaşama konusunda arzuları yok." dedi.

Hamdan, Gazze'nin idaresi konusundaki tartışmaların Filistinlilerin yararına olmadığını belirterek, "Hem Netanyahu hem de Gallant, Hamas'a karşı savaşın bitmesinden sonra İsrail hükümetinin çökeceğini ve İsrail'de yeniden bir seçim yapılacağını anlıyor. Yani herkes Filistinlilerin kanıyla daha fazla oy almanın peşinde." diye konuştu.

İsrail'in Refah'a kara saldırısından bu yana insani yardımların kesintiye uğradığı Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yardım geçişleri konusunda kapasitesinin çok daha yüksek olduğuna işaret eden Hamdan, "(ABD'nin Gazze'de inşa ettiği geçici liman) Filistinlilerin kullanımı için avantajlı değil, kendi amaçları için istiyorlar. Ancak Filistinliler olarak milletimize verilecek her türlü desteği memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Gazze için çabası...

Hamdan, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin çabaları çok önemli. Zira sadece Filistin davasına değil, yaşadığımız bölgeye de etkileri oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 7 Ekim saldırılarının ilk günlerinden itibaren Gazze'de insani düzeyde çabalarının yoğun olduğunu söyleyen Hamdan, şunları kaydetti:

"Ancak son iki haftada alınan kararların siyasi, hukuki ve ekonomi düzeyinde önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun İsrailliler üzerinde de etkisi olduğunu ve saldırının belki de tahmin edilenden daha çabuk sona ermesini sağlayacağını düşünüyorum. Filistin halkının dünyadaki herkesin desteğini beklediğini de eklemeliyim."

Hamdan, Gazze'de insani desteğe ihtiyacın ciddi boyutlarda olduğunu ve uluslararası alanda ve İslam ülkelerinden bu yönde beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.