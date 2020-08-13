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Aktüel

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının sitesi kapandı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, "düşman tarafların baskısı" sebebiyle web hosting şirketlerince kapatıldığını duyurduğu internet sitesinin kısa süre sonra tekrar aktif hale geleceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:06:12 -
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının sitesi kapandı

GAZZE (AA) - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, internet sitelerinin "düşman tarafların baskısı" sebebiyle web hosting şirketlerince kapatıldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman taraflar, Kassam'ın sunucularını hackleme veya siteyi teknik olarak ele geçirmede başarısız olduktan sonra web hosting şirketlerine baskı yaparak siteyi kapatmaya mecbur bırakmışlardır." ifadeleri kullandı.

Söz konusu girişimi Filistin direnişinin sesini kısmak için "umutsuz bir adım" olarak nitelendiren Kassam Tugayları, sitenin kısa süre sonra tekrar aktif hale geleceğini vurguladı.

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