Hamas'ın "silahlı gücüne dair yaptığı bilgilendirme" direnişi silahsızlandırmayı hedefleyenlere mesaj

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle normalleşme adımları attığı bir dönemde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, silah gücüne ilişkin medyaya verdiği bilgiler dikkat çekiyor.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan "Gizli Olan Daha Büyük" isimli programda silah gücüne ilişkin detaylı bilgiler veren Kassam Tugayları, Gazze Şeridi açıklarında batık iki İngiliz savaş gemisinin kalıntıları arasında yüzlerce mühimmat bulduğunu açıkladı.

Aynı programda konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de ABD'nin sözde "Orta Doğu Barış Planı"nın, "direniş güçlerinin silahını" hedef aldığını söyledi.

Bu planın en büyük hedeflerinden birinin, "İsrail'in de bir parçası olacağı bölgesel bir koalisyon kurmak ve bunun sonucunda direniş hareketlerini düşman, İsrail'i ise komşu ve dost bir ülke haline getirmek" olduğunu belirten Heniyye, ancak İsrail'in sarf ettiği tüm çabalara ve yaptığı normalleşme anlaşmalarına rağmen direnişi kuşatma altına alma ve silahları konusunda başarısız olduğunu kaydetti.

Söz konusu programda ayrıca, Hamas'ın silahları geliştirme aşamalarına ilişkin de görüntüler paylaşıldı.

Hamas'ın attığı bu adımı ve son dönemdeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, Heniyye'nin sözünü ettiği Arap-İsrail ittifakının, direnişi silahsızlandırmayı hedefleyen Yüzyılın Anlaşması kapsamında olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar, bölgesel ve uluslararası tüm çabalara rağmen Hamas'ı silahsızlandırmayı başaramayacaklarını, hareketin silah gücünü geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.

- Hamas'a silah bıraktırma çabaları "faydasız"

Siyasi analist ve yazar Husam ed-Deceni, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleştiği, Filistinli grupların İsrail ablukasını kaldırabilmek için birlik olmaya çalıştığı ve bölgede uluslararası ve yerel düzeyde çekişmelerin yaşandığı bir dönemde Hamas'ın silah gücüne ilişkin bilgiler verdiğini söyledi.

"Kassam'ın yaptığı açıklamalar, Hamas'ı zayıflatmak ve halk desteğini kaybetmesini sağlamak için yapılan girişimlere karşı direnişin gücünü ve kapasitesini ne kadar artırdığını ortaya koyuyor." diyen Deceni, İsrail'in direniş güçlerini zayıflatmak için 14 yıl Gazze'ye abluka uyguladığını, 3 savaş açtığını ve silah bırakması karşılığında Hamas'a türlü teklifler sunduğunu hatırlattı.

Deceni, bölgesel ve uluslararası tarafların, sert ya da yumuşak yöntemler deneyerek Hamas'a silah bıraktırma çabalarının "faydasız" olduğunu ifade etti.

- "Direnişin silahsızlandırılma meselesi kolay değil"

Siyasi analist Mustafa İbrahim ise Gazze'deki direniş güçlerine silah bıraktırma ve Filistin direnişini etkisiz hale getirme çabalarının, "son dönemde oluşturulmaya çalışılan İsrail-Arap ittifakının hedeflerinden biri olduğunu" kaydetti.

"Özellikle güvenlik alanındaki Arap-İsrail ittifakının Filistinlilere ve direnişlerine olumsuz yansımaları bulunduğunu" belirten İbrahim, İsrail'in çok uzun süredir direniş güçlerini silahsızlandırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını bu nedenle son dönemde bölgesel taraflardan yardım alma yolunu denediğini söyledi.

"Ancak silahsızlandırma meselesi öyle kolayca olacak bir iş değil. Direniş, Filistin halkı için bir kültür haline gelmiş durumda. Farklılıklarına rağmen Hamas da Fetih de 'Güç kullanılarak alınan yine güç kullanılarak geri alınır' ilkesine inanıyor." diyen İbrahim, Arap-İsrail ittifakının, direnişin silah gücünü geliştirmesi önünde engel oluşturma konusunda baskı unsuru olduğunu ancak direniş güçlerinin başka yollar aramaya devam edeceğini aktardı.

İbrahim, "Direniş güçleri, kendi imkanları dahilinde ürettikleriyle, askeri gücüne rağmen İsrail'in savunma dengesini az da olsa sarsmayı başarıyor." dedi.

- Hamas'tan "Kassam'ın her türlü İsrail'e karşı koyabilecek kaynaklar bulabildiği mesajı"

Yazar ve siyasi analist Teysir Muhaysin ise, "Kassam Tugayları'nın bir televizyon programında bu askeri bilgileri paylaşması, askeri desteğin kesilmesinden duyduğu ciddi korkuları gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bu korkuların, yeni değil birkaç yıldır olduğunu dile getiren Muhaysin, daha öncesinde de İsrail ile bölgedeki önemli ülkeler arasında direnişi kuşatma ve tüm yardım yollarını kesme konusunda bir ittifak olduğunu belirtti.

"Gazze sınırındaki tünellerin yıkılması, Kızıldeniz üzerinden gelen ve silah taşıyan gemilerin peşine düşülmesinin üzerinden çok da geçmedi." diyen Muhaysin, Hamas'ın ilerleyen dönemlerde, askeri yardım kapılarının kapanması konusunda çok daha fazla baskı hissedeceğinin farkında olduğunu kaydetti.

Muhaysin, Hamas'ın Al Jazeera'da katıldığı program aracılığıyla İsrail'e, "ablukanın ve askeri kaynaklarını kurutma çabalarının boşa olduğu, Kassam'ın yokluktan bile işgal güçlerine karşı koyabilecek kaynaklar bulabildiği" mesajı vermek istediğini vurguladı.