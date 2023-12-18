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Gündem Hamas'ın şamarını yiyen katil İsrail ordusuna şok!
Gündem

Hamas'ın şamarını yiyen katil İsrail ordusuna şok!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 20:40:00 - 2023-12-18 20:48:34
Hamas'ın şamarını yiyen katil İsrail ordusuna şok!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurdu. Böylece hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 129’a yükseldi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, İsrail Gazze Şeridi’nde asker kaybetmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yarin Gahali’nin Gazze’nin güneyinde ve 33 yaşındaki Netanel Silberg’in Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ölen İsrailli asker sayısı 129'a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı kara harekatında ölen İsrailli asker sayısı 129’a yükselmiş oldu.

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