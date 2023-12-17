Hamas'ın şamarını yiyen İsrail'e hezimet üstüne hezimet! 'Kötü haberi' duyurdular

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda Boris Dunavetski (21) adlı bir astsubayın öldürüldüğü belirtildi.

2 askeri ölmüş 5'i yaralanmıştı

Gazze'deki çatışmalarda bugün erken saatlerde, biri rütbeli 2 askerin öldürüldüğü ve 5 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 122'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 454'e yükseldi.