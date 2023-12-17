Hamas'ın şamarını yiyen İsrail'e hezimet üstüne hezimet! 'Kötü haberi' duyurdular
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün astsubay rütbesinde bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda Boris Dunavetski (21) adlı bir astsubayın öldürüldüğü belirtildi.
2 askeri ölmüş 5'i yaralanmıştı
Gazze'deki çatışmalarda bugün erken saatlerde, biri rütbeli 2 askerin öldürüldüğü ve 5 askerin de yaralandığı bildirilmişti.
İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 122'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 454'e yükseldi.
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