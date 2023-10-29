Hamas'ın 'örümcek ağı' tünelleri

Gazze'de serbest bırakılan bir rehinenin "örümcek ağı" olarak tasvir ettiği tünellerin derinliğinin 80 metreye kadar indiği belirtiliyor.

Batılı ve Orta Doğulu kaynaklar, 360 kilometrekarelik Gazze'nin altında "saldırı, kaçakçılık, depolama ve operasyonel yuvalar" da dahil olmak üzere farklı türde tüneller olduğunu söylüyor.

İsrail, "demir duvar" olarak adlandırdığı sensör donanımlı bir yeraltı bariyeri de dahil olmak üzere tünel tespitine büyük yatırım yaptı; ancak Hamas'ın "dış dünyaya çalışan tünellerini" etkisiz hale getiremedi.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yehya Al-Sinwar, 2021'deki çatışmalardan sonra, "Hamas tünellerinin 100 km'sini yok ettiklerini söylemeye başladılar. Gazze Şeridi'nde sahip olduğumuz tüneller 500 km'yi aşıyor. Anlattıkları doğru olsa bile tünellerin sadece yüzde 20'sini yok ettiler." demişti.



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TÜNELLERİ GÖREN REHİNE: ÖRÜMCEK AĞI GİBİ

Güvenlik analistleri yüzlerce kilometrelik tünellerin varlığını kabul ediyor.

Tüneller Hamas'ın bölgeye "silah, teçhizat ve insan getirmesinin" birkaç yolundan biri olarak görülüyor.

Euronews Türkçe'deki habere göre kısa süre önce serbest bırakılan İsrailli rehine 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz, "Bir örümcek ağına benziyordu, çok sayıda tünel vardı. Yerin kilometrelerce altında yürüdük." dedi.

Hamas, İsrail askerlerini, kendi savaşçılarının iyi bildiği sıkışık alanlarda yeraltında hareket etmeye zorlayarak "düşmanları karşısında avantaj sağlamayı düşünüyor."

İsrailli bir askeri sözcü, "Kilometrelerce uzunluktaki tünellerin sayısı hakkında ayrıntılı bilgi vermeyeceğim ama okulların ve yerleşim alanlarının altına inşa edilmiş çok sayıda tünel var." diye konuştu.

"YERALTI ŞEHRİ"

İsrailli güvenlik kaynakları, İsrail'in ağır hava bombardımanlarının tünel altyapısına çok az zarar verdiğini söylüyor.

İsrail ordusundaki görevleri arasında tünellerle mücadele etmekle görevli Gazze tümeninin komutan yardımcılığını da yapan eski tuğgeneral Amir Avivi, "Günlerdir yoğun bir şekilde saldırmamıza rağmen Hamas'ın komuta ve kontrol yeteneği, hatta karşı saldırılar başlatma yeteneği neredeyse hiç bozulmadı" dedi.

Avivi, "Gazze'nin her yerinde 40-50 metre derinlikte koca bir şehir var. Sığınaklar, karargahlar ve depolar var ve tabii ki bunlar binden fazla roket fırlatma pozisyonuyla bağlantılı."

Bazı kaynaklar tünellerin derinliğinin 80 metreye kadar çıktığını tahmin ediyor.

Batılı bir güvenlik kaynağı, "Kilometrelerce uzanıyorlar. Betondan ve çok iyi yapılmışlar. Vietnam'daki Vietkong'un 10 katını düşünün. Bunu yapmak için çok paraları var." dedi.

Başka güvenlik kaynağı da Hamas'ın Mısır'dan gelen tünellerinin hala aktif olduğunu söyledi. Kaynak, "Tedarik zinciri hala sağlam. Koordinasyonu sağlayan şebekede Mısırlı bazı subaylar var. Mısır ordusunun bundan haberdar olup olmadığı belli değil" diye konuştu.

İki güvenlik kaynağı ve Mısır'ın El Ariş kentindeki bir tüccara göre, yakın zamana kadar Mısır ile Gazze arasında az sayıda "daha dar ve derin kaçakçılık tünelleri faaliyet gösteriyordu; ancak savaş başladıktan sonra bu faaliyetler neredeyse durma noktasına geldi." Mısırlı yetkililer konuyla ilgili yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Uzmanlar tünellerin yerini tespit etmenin zorluğuna dikkat çekiyor. İsrail'in Bar-Ilan Üniversitesi'nden jeomorfolog ve jeolog Joel Roskin, tünel ağını yüzeyden ya da uzaydan doğru bir şekilde haritalamanın zor olduğunu kaydetti. Roskin, 3D haritalama ve görüntü görselleştirme için çok gizli bilgilerin gerekli olduğunu söyledi.

Tünelleri bulma ve yok etme konusunda uzmanlaşmış olan ve "gelincikler" olarak bilinen İsrail Savaş Mühendisliği Birliği'nden uzman komandolar (Yahalom) görev yapıyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'ye kara harekatı öncesi Yahalom birliklerine seslenerek, "Ben size güveniyorum, İsrail halkı da size güveniyor." dedi.

Hamas'ın tünel kazmaya 1990'ların ortalarında başladığı düşünülüyor.