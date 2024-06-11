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Dünya Hamas'ın hamlesinin ardından ABD'den ilk açıklama
Dünya

Hamas'ın hamlesinin ardından ABD'den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-11 23:13:00 - 2024-06-11 23:18:16
Hamas'ın hamlesinin ardından ABD'den ilk açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın ateşkes kararına ilişkin Mısır ve Katar'a ilettiği cevabı değerlendirdiklerini söyledi.

Hamas'ın, Mısır ve Katar'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını iletmesinin ardından ABD'den açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın cevabının ABD'nin eline ulaştığını aktararak, "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz" dedi.

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