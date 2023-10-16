Hamas'ın esir aldığı kadından şok itiraflar: 'İsrail kendi sivillerini vurdu!'

7 Ekim'de Hamas'in ele geçirmeye çalıştığı Be'eri isimli kibbutzdan sağ kurtulan 44 yaşındaki İsrailli Yasmin Porat, kendisinin ve diğer sivillerin birkaç saat boyunca Filistinliler tarafından alıkonulduğunu ve "insanca" muamele gördüğünü söyledi.

“Bize kötü davranmadılar"

Verdiği röportajda yaşadıklarını anlatan Porat, Hamas'ın füzeler ve motorlu yamaç paraşütleriyle saldırısı başladığında "Nova" partisine katıldığını ve bölgede esir alındığını söyledi.

Porat, “Bize kötü davranmadılar. Bize çok insancıl davrandılar, bizi korudular. Bize içecek bir şeyler veriyorlar ve gergin olduğumuzu gördüklerinde bizi sakinleştirdiler. Çok korkutucuydu ama kimse bize şiddet uygulamadı." ifadelerini kullandı.

"Sakin ol, ölmeyeceksin"

İbranice konuşan Filistinli direnişçi ile arasında geçen diyalogu anlatan Porat, Filistinli direnişçinin kendisine, "Bana iyi bak, seni öldürmeyeceğim. Seni Gazze'ye götürmek istiyoruz. Seni öldürmeyeceğiz. O yüzden sakin ol, ölmeyeceksin." dediğini söyledi.

"Esirleri vurduklarını görmedim"

Porat, Filistinli savaşçıların hepsinin dolu silahlara sahip olmasına rağmen onların esirleri vurduklarını ya da silahlarıyla tehdit ettiklerini hiç görmediğini belirtti.

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Esirlere içme suyu sağlamanın yanı sıra, savaşçıların özellikle elektrik kesildiği için havanın sıcak olması nedeniyle dışarı çıkıp çimlere gitmelerine izin verdiğini söyledi.

Porat, "Sakindim çünkü bana hiçbir şey olmayacağını biliyordum" dedi.

"İsrail güçleri, İsrailli mahkumlara ateş açtı"

Porat, İsrail güçlerinin Filistinli savaşçılarla şiddetli silahlı çatışmalara girmesi üzerine, İsrail güçlerinin, ayrım gözetmeksizin İsrailli mahkumlara da ateş açtığını ifade etti.

Porat, "Rehineler dahil herkesi ortadan kaldırdılar. Çok çok ağır çapraz ateş vardı ve hatta tank bombardımanı bile vardı." dedi.

Daily Ummah, The Electronic İntifada

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