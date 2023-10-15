Hamas’ın en büyük kozu! 'Yeraltı tünel ağı'

İsrail, Hamas yetkililerini ve altyapısını ortadan kaldırmak için Gazze’yi hava saldırıları düzenlerken, örgütün, şerit boyunca devasa bir yer altı tünelleri ağında faaliyet göstermesinin İsrail ordusunu farklı bir strateji uygulamaya sevk ettiği bildiriliyor.

Tünellerin kilometrelerce uzunlukta olması, İsrail’in Gazze’yi istediği kadar bombalasa da, eğer Hamas’ı yok etmek istiyorsa muhtemelen yüzbinlerce askeri sahada konuşlandırması gerekeceği anlamına geliyor. Bu nedenle İsrail’in olası bir kara operasyonunda kullanacağı stratejinin çoğu operasyona benzemeyeceği ifade ediliyor. İsrail’in büyük kara saldırısı öncesinde Hamas’ın bir metro ağı gibi şehrin altını saran Gazze tünellerinin detayları tekrar mercek altına alındı.

Askeri uzmanlar Hamas’ın ‘normal bir düşman’ gibi hareket etmediğini belirterek, militanların İsrail bombalarının yükünü taşıyan Filistinli sivillerin çoğu gibi yer üstü yerleşimlerinde yaşamadığını veya sokaklarda dolaşmadığını söylüyor. Bunun yerine, militanlar, 2007’de Gazze Şeridi’nin kontrolünü ele geçirmesinden sonra kurulan devasa tünel ağında faaliyet gösteriyor.

Aslında 2002 gibi erken bir tarihten beri Gazze’de bazı ilkel yer altı ağları mevcuttu. Bunlardan biri, 2004 yılında bir İsrail karakolunu bombalamak için kullanıldı. Aralık 2004’te bir İsrail karakoluna yönelik ikinci bir bombalı saldırı gerçekleşti ve 5 İsrail askeri öldürüldü.