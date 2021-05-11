Hamas'ın elinde bulunuyor! İşte İsrail'in aklını alan füze
Ramazan ayında rahat durmayan terör devleti İsrail'e kendi imkanlarıyla karşılık vermeye çalışan Hamas'ın elindeki füze görüntülendi.
yeniakit.com.tr
Terör devleti İsrail, Ramazan ayında da rahat durmadı.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesiyle başlayan olaylar yerini kanlı saldırılara bıraktı.
Dün akşamdan bu yana düzenlenen kalleş saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı, 115 kişide yaralandı.
Hamas saldırılara cevap vermeye çalışıyor
Terör devletinin dünyanın gözü önünde yaptığı saldırılara, Hamas elindeki kısıtlı imkanlarla karşılık vermeye çalışıyor.
Bu esnada Hamas'ın elinde bulunan füzelerden biri ise böyle görüntülendi. İsrail'in korkulu rüyası olduğu aktarılan füzenin özellikleri açıklanmadı.