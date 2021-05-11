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Dünya Hamas'ın elinde bulunuyor! İşte İsrail'in aklını alan füze
Dünya

Hamas'ın elinde bulunuyor! İşte İsrail'in aklını alan füze

Ramazan ayında rahat durmayan terör devleti İsrail'e kendi imkanlarıyla karşılık vermeye çalışan Hamas'ın elindeki füze görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 15:45:00 - 2021-05-11 15:54:22
Hamas'ın elinde bulunuyor! İşte İsrail'in aklını alan füze

 yeniakit.com.tr 

Terör devleti İsrail, Ramazan ayında da rahat durmadı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesiyle başlayan olaylar yerini kanlı saldırılara bıraktı.

Dün akşamdan bu yana düzenlenen kalleş saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı, 115 kişide yaralandı.

Hamas saldırılara cevap vermeye çalışıyor

Terör devletinin dünyanın gözü önünde yaptığı saldırılara, Hamas elindeki kısıtlı imkanlarla karşılık vermeye çalışıyor.

Bu esnada Hamas'ın elinde bulunan füzelerden biri ise böyle görüntülendi. İsrail'in korkulu rüyası olduğu aktarılan füzenin özellikleri açıklanmadı. 

 

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Yorumlar

1905

daha fazla imkanları olsa israili yerle yeksan ederler lakin güçleri bukadar bizim iman gücümüz onlara yeter Allah mazlumları korur inşallah
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