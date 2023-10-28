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Dünya Hamas'ın "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği iddia yalanlandı
Dünya

Hamas'ın "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği iddia yalanlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 20:39:00 -
Hamas'ın "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği iddia yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2012'de dönemin Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı olan Heniyye'nin, Türkiye'yi ziyaret ederek parti liderleri ile görüştüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği, AK Parti Grup Toplantısına katıldığı belirtilen Heniyye'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile de görüştüğü anımsatıldı.

Heniyye'nin, Demirtaş ile görüşmesinin ardından, "Heniyye, 'Diyarbakır'ı özgür görmek isteriz' dedi." iddialarının ortaya atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak, iddiaları destekleyecek herhangi bir argüman sunulmamıştır. İddialara ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Heniyye, 'Ankara'da parti liderleriyle yaptığım görüşme esnasında, Türkiye'nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir söz benden sadır olmamıştır.' ifadelerini kullanmıştır. Heniyye, ağzından ne böyle bir söz, ne de buna benzer bir ifade çıkmadığını, görüşmelerdeki gündeminin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirtmiştir."
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Yorumlar

Leyl....

Malumunuz Hamas Filistin halkini temsil etmiyor. Ote tarafdan bu Israel direniscileri icinde de Al Nusra'nin Front adamlari var.. Bunlar parali asker heryerde sava$irlar lejyoner yani. Asker degil, en $erefsiz adamlar bu lejyoner takimindan cikar. Cunku bir ama bir mefkure icin sava$maz para icin gider!

Leyl....

Ayrica merhum Yaser Arafat 'in Kibris meselesine baki$ini biliyoruz. Buna ho$ bakmiyorlardi ki KKTC tanimadilar o vakitte.. Ölüden hüküm kalkar. Ama bu bakimdan bir teror Örgütü statusunde bol bol silah satilan Hamas Amed' e ozgurluk demi$ mi dememi$ mi! Bu o kadar af buyrun kel alaka bir konu ki. Orada kadinlar, bebekler, ya$lilarin katilllerine hizmet edenler nerelerinden ne uyduracaklarini $a$irdilar..
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