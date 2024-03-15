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Gündem Hamas'ın ateşkes şartlarına katil Netenyahu'dan skandal cevap!
Gündem

Hamas'ın ateşkes şartlarına katil Netenyahu'dan skandal cevap!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 05:40:00 -
Hamas'ın ateşkes şartlarına katil Netenyahu'dan skandal cevap!

Hamas Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes şartlarını arabulucula Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurdu.

 

Açıklamada, "Bugün (14 Mart) hareket, uzlaşma için gerekli gördüğü ilke ve temellere dayanan kapsamlı bir teklifi arabulucu kardeşlere (Mısır-Katar) sundu." ifadesine yer verildi.

Hareketin ilettiği teklifin içeriğinde esir değişimi dosyasının da bulunduğu belirtilen açıklamada, Hamas'ın her zaman Filistin halkının haklarını korumaya devam edeceği vurgulandı.

"Bu adım, Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler aracılığıyla, Gazze'de halkımıza yönelik saldırıyı durdurmak, onlara yardım sağlamak, yerinden edilenlerin geri dönmesini ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlamak için yürütülen müzakerelerin takibinin bir parçasıdır."

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Katar'ın ateşkes teklifini İsrail'e ilettiğini duyurdu.
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Haberde, Netanyahu'nun Hamas'ın ateşkes şartlarına, "akıl dışı tekliflerinde ısrar ediyorlar" yorumu yaptığı belirtildi.

İsrail televizyonu öte yandan, Netanyahu'nun savaş kabinesine anlaşmaya ilişkin bir güncelleme sunacağını ve bunun cuma günü değerlendirmeye alınacağını aktardı.

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