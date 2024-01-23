  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni dönem başlıyor! Türkiye'den Mavi Vatan'daki çıkarlarını koruyacak imza

Husilere operasyon yapılacaktı... ABD'nin elit askerleri öldü!

İYİ Parti’den flaş “yerel seçim” kararı! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

AK Parti’yi sarsan istifa! AK Parti’de uçan kuştan haberi olan Cem Küçük doğruladı

İngilizler şimdi de Kayseri'nin Erciyes ilçesini kafaya taktı! 'İnanılmaz inanılmaz' diyerek duyurdular

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'ten Türkiye'ye acı haber

21 yıl sonra geri dönüş imkanı! Beyin göçü öyle değil böyle olur

Durumu fark ederseniz aracınızı hemen geri çekin! 100 bin liralık zarara girmeyin

Ekonomiye büyük katkı! Adeta havadan 2 buçuk milyar TL yağdı

Kapıkule'de TIR'da yapılan aramada uçak ele geçirildi!
Gündem Hamas'ın ağır darbesi sonrası İsrail'den kuyruğu dik tutma çabası!
Gündem

Hamas'ın ağır darbesi sonrası İsrail'den kuyruğu dik tutma çabası!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 19:24:00 -
Hamas'ın ağır darbesi sonrası İsrail'den kuyruğu dik tutma çabası!

Hamas'ın bir günde 21 askerini öldürerek en ağır darbeyi vurduğu İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüreceğini açıkladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant ve "Savaş Kabinesi" üyesi Benny Gantz, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında ortak yazılı açıklama yaptı.

Buna göre Netanyahu, "saldırıların başlangıcından bu yana en zor günlerden birinin yaşandığını" ve 24 askerin öldüğünü belirterek, "İsrail ordusu felaketle ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüyor ve biz de ders almalı ve askerlerimizin güvenliği için her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Büyük bedeller ödediklerini dile getiren Netanyahu, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin anısına saygıyla başımızı eğiyoruz ama alternatifsiz bir hedef olan mutlak zafere ulaşmak için bir an bile durmayacağız."

Bakan Gallant ise "Dün 24 savaşçımızın, can evlatlarımızın ölümüyle ilgili aldığımız acı haber, acı bir darbedir." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail askerlerinin Gazze'nin derinliklerinde bulunduğunu aktaran Gallant, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) olup biten her şeyi izliyoruz. Hizbullah provokasyona devam ediyor. Biz hazırız. Savaş istemiyoruz ama kuzeyde gelişebilecek her türlü duruma da hazırlıklıyız." açıklamasını yaptı.

Benny Gantz da yaşananları "acı verici" olarak nitelendirerek, "Hiç şüphem yok ki dün (askerler) göreve başladıklarında bizim (savaşa) devam etmemizi amaçladılar, biz de bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze'de çıkan çatışmalarda son 24 saatte, 24 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 221’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz savaşı Lübnan'a taşımak istiyor
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz savaşı Lübnan'a taşımak istiyor

Dünya

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz savaşı Lübnan'a taşımak istiyor

Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti Hamas kabul etmedi
Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti Hamas kabul etmedi

Gündem

Hamas’a ‘ateşkes’ teklif eden İsrail pes etti Hamas kabul etmedi

Çırpınışın ispatı! İsrail'e son dönemin en büyük darbesi
Çırpınışın ispatı! İsrail'e son dönemin en büyük darbesi

Gündem

Çırpınışın ispatı! İsrail'e son dönemin en büyük darbesi

İsrail kana doymuyor! Gazze'den acı haber geldi
İsrail kana doymuyor! Gazze'den acı haber geldi

Gündem

İsrail kana doymuyor! Gazze'den acı haber geldi

Soykırımın şahidi gazeteciler İsrail'in hedefinde
Soykırımın şahidi gazeteciler İsrail'in hedefinde

Dünya

Soykırımın şahidi gazeteciler İsrail'in hedefinde

İsrail ordusuna şok! Hamas ele geçirdiğini duyurdu
İsrail ordusuna şok! Hamas ele geçirdiğini duyurdu

Gündem

İsrail ordusuna şok! Hamas ele geçirdiğini duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23