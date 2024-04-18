Hamas'a ve Filistin halkına hakaret bu adamla aynı listede seçilmekten utanmıyor musunuz? Saadet'in Gazze iki yüzlülüğü!
Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hamas'ı hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Grup toplantısında mücahid Hamas için, "Kuva-i Milliye neyse Hamas odur" dedi.
Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, hem Erdoğan'ı hem Hamas'ı çirkin sözlerle hedefe koydu.
"Erdoğan, 'Kuva-i Milliye neyse Hamas odur demiş.'" ifadesini kullanan Enginyurt, Filistin halkına zulmeden İsrail'i adeta aklamaya çalışarak, "Yanılıyorsun sayın Erdoğan. İşgal edilen vatan toprağını düşmandan kurtararak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurtaranIn adı Kuva-i Milliye, yahudilere sattıkları vatan toprağında yaşama savaşı verene Hamas denir." şeklinde konuştu.
CHP listesinden bu adamla milletvekili seçilen Saadetliler utanır mı?
Enginyurt ile birlikte CHP listesinden seçime girip, milletvekili seçilen Saadetliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haksız ithamlarla Gazze üzerinden hedef alırken, ümmetin izzetini ayakta tutan mücahid Hamas ile Filistin halkına hakaret edenlere kör, sağır ve dilsiz kalıyor.
Saadet Partisi ile birlikte aynı tutumu sergileyen Yeniden Refahlılar da Hamas'a hakaret edenlere tek kelime edemezken, iktidarı hedefe koyuyor.
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