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Gündem Hamas’a ‘terörist’ diyenin orada ne işi var? Özgür Özel'den 'Gazze' iki yüzlülüğü!
Gündem

Hamas’a ‘terörist’ diyenin orada ne işi var? Özgür Özel'den 'Gazze' iki yüzlülüğü!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 16:23:00 -
Hamas’a ‘terörist’ diyenin orada ne işi var? Özgür Özel'den 'Gazze' iki yüzlülüğü!

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları için "terörist" için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki yüzlülükte Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Özgür Filistin için küffara karşı ümmetin izzetini ayakta tutan Hamas'a bağlı mücahid Kassam Tugayları'nı terörist olmakla itham eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'ye gitmek için başvuruda bulunarak tepki çekmişti.

Hem Kassam Tugayları'na "terörist" deyip hem Gazze'ye gitmek için başvuruda bulunduğunu açıklayan Özgür Özel, şimdi de siyasi partilere "siz de gelin" diyerek tarihi bir iki yüzlülüğe imza attı.

Partisinin Grup toplantısında konuşan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki bütün siyasi partilerin genel başkanlarını alarak, Mısır'la herhalde bu teması yaptığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geri çevirecek durumları yok, bizim mutlaka sınır kapısına gitmemiz, oradan geçmemiz, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla kol kola gidip orada duruşumuzu göstermemiz lazım. Erdoğan, çağrım sanadır. Tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye'nin iradesini orada ortaya koymaya seni davet ediyorum. Bu konuda cevap bekliyorum.

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