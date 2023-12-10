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Gündem Hamas'a terör örgütü diyen Fatih Altaylı'ya Murat Bardakçı'dan Kuvâ-yi Milliye ile cevap
Gündem

Hamas'a terör örgütü diyen Fatih Altaylı'ya Murat Bardakçı'dan Kuvâ-yi Milliye ile cevap

Yeniakit Publisher
2023-12-10 13:31:00 -

Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı işgal altındaki Filistin'i kurtarma mücadelesi veren Hamas'a 'terör örgütü' diyen, hatta Hamas'ı PKK'ya benzeten gazeteci Fatih Altaylı'ya gereken cevabı yüzüne karşı söyledi.

Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Bardakçı Altaylı'nın Batı perspektifiyle bakıp yorumladığı olaylara tarihsel gerçeklik ve milli bir duruşla cevap verdi.

"HAMAS'A TERÖRİST DEMENİN UCU KUVÂ-YI MİLLİYE'YE KADAR GİDER"

Altaylı'nın işgalci yerleşimci teröristlerin ölümü için kullandığı "Sivilleri öldürürsen terörist olursun." sözleri karşısında Bardakçı şu ifadeleri kullandı; 

O kadar basit değil. işgale karşı koymak terörizm olmaz. Hamas'a terörist demek yabancı işgalcilere karşı direniz hareketine terörsit demektir, bu Kuvâ-yi Milliye'ye kadar gider. 

ALTAYLI: KUVÂ-YI MİLLİYE​ SİVİLLERE SALDIRDI MI?

İşgalciler için "sivil" ısrarını sürdüren Altaylı'nın "Kuva-i Milliye sivillere saldırdı mı. Türkiye'deki Rumları öldürdüler mi?" çıkışına Bardakçı "O zaman yerleşim bögesi var mıydı Türkiye'de. İşgal bölgesindeki yerleşimcilere saldırıyor Hamas. Türkiye'de öyle bir şey yoktu ki." dedi.

"BİZDE DE OLSA AYNISINI YAPARDIK"

Bardakçı sözlerine şu şekilde devam etti; 
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İşgalci diyorum. Evinde oturuyorsun ailecek. Çayını içiyorsun. Kapı vuruluyor, kırılıyor. Silahlı iki tane herif geliyor. Yallah buraya el koyduk diyor. Batı gözüyle bakma. Bizde (işgalcilerin) yerleşim merkezleri yoktu. Olsaydı öldürürdük tabi ki. Ne yapacaksın.  Yunanistan'dan Rum'u getirip yerleştirseydi. Sen de temizlerdin. Çiçeklerle mi gideceksin. Senin evini barkını alıp, yerleşim merkezi kursaydı, kendi milletinden adam getirseydi, öldürmeyeceğinin garantisini kimse veremez.

HAMAS'I PKK'YA BENZETEN ALTAYLI'YA CEVAP

"PKK nasıl ki ilk kurulduğunda Kürtleri öldürdüyse..." diye başlayan Altaylı'ya müdahale eden Bardakçı "Sakın ha, alakası yoktur. PKK bölücü bir terör örgütüdür. Bunlar bölücü değil. Hiç alakası yok." dedi.

 

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