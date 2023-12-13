Hamas’a meydan okuyan o yarbayı Hamas öldürdü

Ölenler arasında Golani Tugayı'nda 13'üncü Tabur komutanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Yarbay Tomer Greenberg de yer alıyor.

Ayrıca bu pusuda 13. Tabur'da "Maldesi Rai" olarak bilinen bir müfreze komutanı da hayatını kaybetti. Golani Tugayı'nın 51'inci Taburu'nda müfreze komutanı Binbaşı Moşe Bar-On da Shujaiya mahallesindeki saldırıda ölenler arasındaydı.

Ayrıca yaralıları kurtarmakla görevli Özel Hava Kurtarma Birimi (669) de pusuya düşürüldü. Yaralıları kurtarma girişimi sırasında birlikten iki polis memuru hayatını kaybederken, yedi asker de ağır yaralandı.

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