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Gündem Hamas’a meydan okuyan o yarbayı Hamas öldürdü
Gündem

Hamas’a meydan okuyan o yarbayı Hamas öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-12-13 12:02:00 -

İsrail işgal ordusu, Kassam Tugayları'nın düzenlediği pusuda çoğu subay olmak üzere 10 subay ve askerin öldürüldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu. Bu ölümcül saldırı dün Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yaşandı.

Ölenler arasında Golani Tugayı'nda 13'üncü Tabur komutanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Yarbay Tomer Greenberg de yer alıyor.

Ayrıca bu pusuda 13. Tabur'da "Maldesi Rai" olarak bilinen bir müfreze komutanı da hayatını kaybetti. Golani Tugayı'nın 51'inci Taburu'nda müfreze komutanı Binbaşı Moşe Bar-On da Shujaiya mahallesindeki saldırıda ölenler arasındaydı.

Ayrıca yaralıları kurtarmakla görevli Özel Hava Kurtarma Birimi (669) de pusuya düşürüldü. Yaralıları kurtarma girişimi sırasında birlikten iki polis memuru hayatını kaybederken, yedi asker de ağır yaralandı.
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Yorumlar

Halit Ülker

Kahrolsun İsrail yaşasın Filistin direnişi yaşasın cehennem zalimler için

MMT

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