HAMAS’a iftira, İP’i çarptı! Sıra CHP’de!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "HAMAS’a iftira, İP’i çarptı! Sıra CHP’de!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti'deki istifalara değindi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
“Ben başbakan olacağım. Ben başbakan olacağım” diye tutturan Meral Akşener’in İyi Partisinde, istifalar ardı ardına geliyor.
Filistinli çocukların ahı tuttu desem, yanlış mı olur?
İsrail’in soykırıma dönüşen katliamlarını durduracak küçücük bir adım atılmamış iken, Filistin topraklarını ve çocuklarını koruyan HAMAS’a terör örgütü iftirasını atan Meral Akşener, şimdi partisindeki istifaların ardı ardına gelişini seyretmekle yetiniyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifa etti, hatta Ak Parti’ye de geçti..
Partinin önemli isimlerinden, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz da istifa etti..
Bitti mi?
İl başkanı, ilçe başkanından bahsetmiyoruz.
İyi Parti iktidara geldiğinde, Türkiye’yi yöneteceği iddia edilen üst kadrodan bahsediyoruz..
Genel Başkan Yardımcılarından, GİK üyelerinden bahsediyoruz..
Ve son olarak da, Bahadır Erdem İyi Parti’den istifa etti..
Darısı, HAMAS’a terör örgütü diyen, diğer muhalefet partisi CHP’nin başına..