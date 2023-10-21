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Gündem Hamas’a iftira atmıştı! İsrail sevicisi Can’a tokat gibi cevap
Gündem

Hamas’a iftira atmıştı! İsrail sevicisi Can’a tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-10-21 14:32:00 -

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100 Televizyonunda Gazze'deki hastane saldırısı hakkındaki son açıklamaları nedeniyle Can Ataklı'yı sert bir dille kınadı. Ataklı, Hamas'ın bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etmiş, bu açıklaması büyük tartışmalara ve eleştirilere yol açmıştı.

Can Ataklı'nın, Gazze'deki bir hastanenin hava saldırısı sonucu vurulmasının sorumluluğunu Hamas'a atmaya çalıştığı açıklamasıyla başladı. Bu iddia, İsrail'in hastane saldırısına açık bir şekilde karıştığını gösteren kanıtların bulunmasına rağmen, kuşku ve öfkeye neden oldu.

Hastane, İsrail hava saldırıları tarafından açıkça hedef alındı ve masum insanların ölümüne ve büyük zarara yol açtı. Ancak bu trajik olayı kınamak yerine, Ataklı'nın Filistin makamlarına suçlama yönlendirmesi, çeşitli kesimlerden eleştiri aldı.

Sinan Burhan, Ataklı'nın tavrından hayal kırıklığına uğradığını belirterek, İsrail'in devam eden Filistin çatışmasındaki eylemlerini savunmanın etik ve ahlaki değerlerle uyumsuz olduğunu vurguladı. Burhan, başarılı bir Filistin'in Türkiye'nin ve bölgesel istikrarın en iyi çıkarına olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Eğer Filistin düşerse, Suriye düşer, Irak düşer ve nihai hedef Ankara'dır. Bu İsrail yanlısı tavrı kınıyorum." dedi

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4
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Yorumlar

sukru

Adamın derdi müslümanlarla.Bunun soyu,sopu iyce araştırılıp deşifre edilmeli bence.Yoksa bizden gibi görünüp milletin aklını,fikrini bulandırıyor.Apaçık beşinci kol faaliyeti yapıyor.Buna müsaade etmemek gerekir.

43

hamas kendi halkını yıllardır savunan bir ordudur resmi ordu olmalarına israil yıllardır bırakmadığı için mecburen direnişgüçleri ayrı ayrı oldu bunada terörist denildi terörist diyenlere soruyorum abd natoya teröristlerden nefret ediyorusaz daeş ışıd ypgpyd pjak boko haram doğu kongoda bütün terör örgütlerini kim kurdu eş şebaba kim el kaide bunların hepsini silahlandıran kuran abd nato değilmi bunları kuran terörist olmuyor kendi halkını koruyan terörist oluyor öylemi ...
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