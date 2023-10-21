Hamas’a iftira atmıştı! İsrail sevicisi Can’a tokat gibi cevap

Can Ataklı'nın, Gazze'deki bir hastanenin hava saldırısı sonucu vurulmasının sorumluluğunu Hamas'a atmaya çalıştığı açıklamasıyla başladı. Bu iddia, İsrail'in hastane saldırısına açık bir şekilde karıştığını gösteren kanıtların bulunmasına rağmen, kuşku ve öfkeye neden oldu.

Hastane, İsrail hava saldırıları tarafından açıkça hedef alındı ve masum insanların ölümüne ve büyük zarara yol açtı. Ancak bu trajik olayı kınamak yerine, Ataklı'nın Filistin makamlarına suçlama yönlendirmesi, çeşitli kesimlerden eleştiri aldı.

Sinan Burhan, Ataklı'nın tavrından hayal kırıklığına uğradığını belirterek, İsrail'in devam eden Filistin çatışmasındaki eylemlerini savunmanın etik ve ahlaki değerlerle uyumsuz olduğunu vurguladı. Burhan, başarılı bir Filistin'in Türkiye'nin ve bölgesel istikrarın en iyi çıkarına olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Eğer Filistin düşerse, Suriye düşer, Irak düşer ve nihai hedef Ankara'dır. Bu İsrail yanlısı tavrı kınıyorum." dedi