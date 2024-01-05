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Gündem Hamas yöneticisi şehit Arui'nin ailesinden Türkiye mesajı
Gündem

Hamas yöneticisi şehit Arui'nin ailesinden Türkiye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-05 16:55:00 -
Hamas yöneticisi şehit Arui'nin ailesinden Türkiye mesajı

Lübnan'da Gazze'de sivillere bombardıman yağdıran İsrail'in düzenlediği suikast sonucu ölen Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin ailesi Türkiye'ye ve Türk halkına Filistinlilere verdiği destek için teşekkür etti.

Hamas'ın önemli isimlerinden Salih el-Aruri, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetti. Olay hem Filistin büyük yankı uyandırdı.

TRT Haber, El-Aruri'nin ailesinin Batı Şeria'da yaşadığı köye girdi. Kız kardeşi Emkuteyba el-Aruri ve bir yakını ile konuştu.

Salih el Aruri'nin kız kardeşi, "Allah'a şükür şehadetle ödüllendirildik. Bu bizim için gururdur, tüm Filistin halkı için büyük bir şereftir. Halkımız ya şehadet ya zafer der. Tüm Filistin halkı şehadet yolundadır" dedi.

El-Aruri'nin yakını Samer Hamer, suikastın Filistin halkının İsrail'e karşı direnişini daha da güçlendireceğini düşünüyor.

"Bu kanlarla özgür Filistin kurulacak"

Samer Hamer-Salih el Aruri'nin yakını şöyle konuştu:
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"İşgalcilerden korkmuyoruz. Salih el-Aruri şehadet şerbeti içmek istiyordu. Hamas hareketinin liderlerinin kanı hep dökülmüştür. Bu kanlarla, Filistinli çocukların kanlarıyla özgür Filistin kurulacak. Bu direniş devam edecek. Bu halk mağlup edilemez. Bu halk zafere ulaşacak."

Hamer, İsrail'in Gazze'de yaşadığı kayıpların benzerini Batı Şeria'da da yaşayacağını belirtti.

Samer Hamer-Salih el Aruri'nin yakını, "Salih el Aruri'nin öldürülmesi Batı Şeria'nın yeniden direnişe geçmesi, işgalcilere karşı direnişin yeniden canlanmasını sağlayacak. Bu bir savaştır. Gazze işgalciler için nasıl mezarlık haline geldiyse, Batı Şeria da öyle olacaktır" diye konuştu.

"Direniş daha güçlü olacak"

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin kız kardeşi, düzenlenen suikastın Filistin halkını birleştirdiğini vurguladı.

"Batı Şeria'da artık direniş daha güçlü daha dirençli olacak. Şu an Cenin'de yaşayanlar, Cenin Mülteci Kampı'nda soykırım yapıldığında orada olanlardır. O çocuklar o soykırıma şahit oldular, annelerinin ablalarının ailelerinin katledildiğini gördü o çocuklar. Filistin halkı tek yürek şekilde yekpare şekilde direnişe devam edecektir."

Türkiye'ye teşekkür mesajı

Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin ailesi Türkiye'nin Filistin'e desteği için de minnettar.

"İstanbul'daki destek protestolarını gördüğümüz zaman anladık ki yalnız bir halk değiliz. Türk halkından ve Türk hükümetinden destek ve sürece dair adımlar göreceğimize inanıyoruz. 78 yıldır işgal altında kalan tek halkız ve işgal devletinden zulüm görüyoruz."

Salih el Aruri'nin kız kardeşi, "Biz Türk halkına Türk devletine çok teşekkür ediyoruz. Diğer ülkeler ise aksiyon filmi izler gibi, olan biteni izliyor. Kimse üstüne düşeni yapmıyor" dedi.

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