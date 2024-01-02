  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!
Gündem

Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 23:18:00 - 2024-01-02 23:23:46

İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden 2 numaralı isim Salih el-Aruri şehit oldu.

Salih el-Aruri'nin yıllar önce "Şehit olup Allah’a kavuşmak benim için büyük bir zaferdir." sözleri gündeme geldi.

Aruri, o röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yaşıma kadar gelebileceğimi zaten düşünmüyordum. En büyük arzum bu kadar yaşadık, bunu şehadetle süsleyerek Rabbime gitmektir. Zamanlar ve çağlar Allah'ın elindedir. Şehit olarak Allah'a kavuşmak ve hayatımızı sonlandırmak; umduğumuz en büyük zaferdir. Ben şehadeti arıyorum."

Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku
Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku

Gündem

Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'tan İsrail'e rest! 'Gerçekleşmeyecek bir hayal'
Hamas'tan İsrail'e rest! 'Gerçekleşmeyecek bir hayal'

Gündem

Hamas'tan İsrail'e rest! 'Gerçekleşmeyecek bir hayal'

Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu
Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu

Gündem

Hamas'ın acı kaybı! Lübnan'daki saldırıda şehit oldu

Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!
Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!

Dünya

Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23