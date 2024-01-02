Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!

Salih el-Aruri'nin yıllar önce "Şehit olup Allah’a kavuşmak benim için büyük bir zaferdir." sözleri gündeme geldi.

Aruri, o röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yaşıma kadar gelebileceğimi zaten düşünmüyordum. En büyük arzum bu kadar yaşadık, bunu şehadetle süsleyerek Rabbime gitmektir. Zamanlar ve çağlar Allah'ın elindedir. Şehit olarak Allah'a kavuşmak ve hayatımızı sonlandırmak; umduğumuz en büyük zaferdir. Ben şehadeti arıyorum."