Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!
İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden 2 numaralı isim Salih el-Aruri şehit oldu.
Salih el-Aruri'nin yıllar önce "Şehit olup Allah’a kavuşmak benim için büyük bir zaferdir." sözleri gündeme geldi.
Aruri, o röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu yaşıma kadar gelebileceğimi zaten düşünmüyordum. En büyük arzum bu kadar yaşadık, bunu şehadetle süsleyerek Rabbime gitmektir. Zamanlar ve çağlar Allah'ın elindedir. Şehit olarak Allah'a kavuşmak ve hayatımızı sonlandırmak; umduğumuz en büyük zaferdir. Ben şehadeti arıyorum."