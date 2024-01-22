Hamas 'yenilmez' orduyu dünyaya rezil ediyor! İsrail duyurdu
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları siyonist ordusunu hezimete uğratmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiğini duyurarak, geçtiğimiz sene 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 198'e yükseldiğini aktardı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları 108 gündür devam ediyor.
Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiği duyurularak, geçtiğimiz sene 27 Ekim'den bu yana devam eden kara operasyonunda ölen asker sayısının 198'e yükseldiği aktarıldı.
Siyonist ordusu, hayatını kaybeden askerlerin 2’sinin binbaşı, 1’inin yüzbaşı rütbesinde olduğunu açıkladı.
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