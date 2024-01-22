  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hamas 'yenilmez' orduyu dünyaya rezil ediyor! İsrail duyurdu
Gündem

Hamas 'yenilmez' orduyu dünyaya rezil ediyor! İsrail duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-22 21:28:00 - 2024-01-22 21:49:59
Hamas 'yenilmez' orduyu dünyaya rezil ediyor! İsrail duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları siyonist ordusunu hezimete uğratmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiğini duyurarak, geçtiğimiz sene 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 198'e yükseldiğini aktardı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları 108 gündür devam ediyor.

Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiği duyurularak, geçtiğimiz sene 27 Ekim'den bu yana devam eden kara operasyonunda ölen asker sayısının 198'e yükseldiği aktarıldı.

Siyonist ordusu, hayatını kaybeden askerlerin 2’sinin binbaşı, 1’inin yüzbaşı rütbesinde olduğunu açıkladı.

Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!
Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!

Gündem

Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi
Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi

Dünya

Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi

Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi
Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi

Dünya

Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi

İsrail'e Lahey'de bir dava da Endonezya'dan!
İsrail'e Lahey'de bir dava da Endonezya'dan!

Gündem

İsrail'e Lahey'de bir dava da Endonezya'dan!

İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı!
İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı!

Dünya

İsrail Lübnan'da sağlık merkezini hedef aldı!

Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti
Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti

Gündem

Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti

{relation id:1823468 slug:'israil-lubnanda-saglik-merkezini-hedef-aldi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23