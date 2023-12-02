  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini ilan etti! Rakamı duyan Pazartesi sabahı kuyumculara akın edecek

İsrail İran askerlerini öldürdü

En çok İstanbul merak ediliyordu! Yeniden Refah Partisi 87 belediye başkan adayını tüm Türkiye'ye duyurdu

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim gelişmesi

BAE ile ilgili dehşete düşüren detayı ilk kez açıkladı! Bu tehlike Türkiye'yi de ilgilendiriyor... Gizlice çalışmalara başladılar

Ateşkes bitti, İsrail yine sivilleri vurdu! 100 şehit...

Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol

Türkiye'ye karşı ABD, Fransa ve İsrail'den onlarca İHA alıp duyurdular: Ankara buna hazırlanıyor

Park etme devam et İmamoğlu! İşte Ekrem’i evine göndermek için gerekçe

Katar Mossad ile görüşmelere başladı!
Dünya Hamas, yeni esir takası şartını açıkladı
Dünya

Hamas, yeni esir takası şartını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 23:53:00 -
Hamas, yeni esir takası şartını açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, yeni bir esir takası için kesin şartını açıkladı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Aruri, İsrail'in "insani ara"nın ardından yeniden başlattığı saldırılar, esir takası ve ABD'nin tutumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Aruri, İsrail ile kadın ve çocukların takasının ardından karşılıklı olarak cesetlerin takas edilmesi konusunda müzakerelerde bulunulduğunu ancak Tel Aviv'in bu konuya yanaşmadığını, daha sonra ise askerliğini yapmış ya da hala yedek asker olan yaşlı erkeklerin takasının gündeme geldiğini kaydetti.

Yaşlı erkeklerin takası için yürütülen müzakerelerde, kadın ve çocukların takası için varılan mutabakattan farklı şartlar öne sürdüklerini ancak İsrail'in bu takası yapmak yerine saldırılara yeniden başlamayı tercih ettiğini ifade eden Aruri, "İsrail, halkımıza karşı katliam işleyerek direnişin tutumunu değiştireceğini zannediyor. Ancak bizim resmi tutumumuz net; savaş bitecek, sonra esir takasından bahsedilecek." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ilk 50 gününün değerlendirmesini yapan Aruri, şöyle devam etti:

"İşgal güçleri hava ve kara kuvvetlerinin üçte birini Gazze'ye sevk etti. Bu büyüklükte bir kuvvetle Gazze'nin kuzeyinin üçte birlik kısmına saldırdılar ancak 50 gün boyunca burada kontrolü sağlamada başarılı olamadılar ve asla da olamayacaklar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'i destekleyen ülkeler bile artık Siyonist hükümetin 'Hamas'ı yok etme, esirleri güç kullanarak geri alma ve Gazze'de kontrolü sağlama' hedeflerinin gerçek dışı olduğuna ikna oldular. Biz ilk günden beri diyoruz ki; İsrail, esirlerini ancak savaş bittikten sonra ve tüm Filistinli esirler serbest kaldıktan sonra geri alabilir. Elimizdeki İsrailli esirlere karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması talebimiz kesindir ve bundan dönüş söz konusu değildir."

Aruri, ABD'nin "insani ara"nın sona ermesinden Hamas'ı sorumlu tutmasının hatırlatılması üzerine, "ABD, Filistin ilgili tüm konularda ahlaken iflas etmiş ve İsrail'den bile daha faşist bir devlet haline gelmiştir. 'İnsani ara' sona ermeden 2 gün önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, savaşın yeniden başlatma kararnamesini imzaladığını açıkladı. Dolayısıyla 'insani ara'yı ihlal eden Hamas değildir." diye konuştu.

Direniş güçlerinin, hava ve kara savaşı olmak üzere tüm senaryolara hazır olduğunu dile getiren Hamaslı yetkili, Filistin halkını tehcir planının başarısız olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hamas tedavi ederek dünyaya insanlık dersi vermişti! Serbest bırakılan esir kızın annesini sevindiren anlar
Hamas tedavi ederek dünyaya insanlık dersi vermişti! Serbest bırakılan esir kızın annesini sevindiren anlar

Gündem

Hamas tedavi ederek dünyaya insanlık dersi vermişti! Serbest bırakılan esir kızın annesini sevindiren anlar

İsrail hastane bombalıyor, Hamas esirleri tedavi edip nazik davranıyor! İşte aradaki fark bu
İsrail hastane bombalıyor, Hamas esirleri tedavi edip nazik davranıyor! İşte aradaki fark bu

Gündem

İsrail hastane bombalıyor, Hamas esirleri tedavi edip nazik davranıyor! İşte aradaki fark bu

Hamas Mossad'ı fena oyuna getirdi
Hamas Mossad'ı fena oyuna getirdi

Dünya

Hamas Mossad'ı fena oyuna getirdi

Hamas'tan İsrail ordusuna 'üst düzey' darbe
Hamas'tan İsrail ordusuna 'üst düzey' darbe

Dünya

Hamas'tan İsrail ordusuna 'üst düzey' darbe

Macron'dan can alıcı Hamas sorusu
Macron'dan can alıcı Hamas sorusu

Dünya

Macron'dan can alıcı Hamas sorusu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23