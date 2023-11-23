Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmada ufak bir sorun çıktı

İsrail ve Hamas arasında rehine takası anlaşmasında pürüz çıktı. Anlaşmaya göre Hamas'ın elindeki en az 50 rehine salıverilecek, buna karşılık İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli serbest bırakılacaktı. 4 günlük süre zarfında gerçekleşecek bu rehine takası boyunca ateşkes ilan edilecekti. Bugün saat 10.00'da başlaması planlanan ateşkes anlaşması konusunda İsrail Başbakanlığından yeni bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlığı, "Rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak" dedi.

Cuma gününden önce başlamayacak

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağı belirtildi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi de Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

50 rehine serbest bırakılacak

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, kabinenin dün akşam yapılan oylamada Gazze'deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyuruldu. Açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

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Gazze'de can kaybı 14 bini geçti

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.