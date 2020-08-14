Hamas ve İslami Cihad liderleri, İsrail-BAE anlaşmasını görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ulusal, Arap ve İslami hakları çiğnediğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye ve Nehhale söz konusu anlaşmayla ilgili olarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Heniyye ve Nehhale'nin, BAE'nin attığı adımı reddettiği ve bunu ulusal, Arap ve İslami hakların çiğnenmesi olarak gördüğü kaydedildi.

Söz konusu anlaşmadan geri dönülmesi gerektiğini ifade eden iki yetkilinin, Hamas ve İslami Cihad arasında teması sürdürme ve Filistinlilerle her alanda ortak hareket etme konusunda görüş birliğine vardığı bildirildi.







