Hamas ve Fetih, Mısır'daki toplantılarda bazı noktalarda anlaştı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Kahire'de Hamas ve El Fetih hareketlerini temsil eden heyetler arasında uzlaşma konusunda bazı toplantılar yapıldı.

Haberde, bu toplantılar kapsamında bazı noktalarda fikir birliğine varıldığı açıklandı, ancak bunlar hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Heyetlerin tartışmalı diğer konuları görüşmek üzere önümüzdeki dönemlerde de toplantılara devam etme kararı aldıkları belirtildi.

Hamas ve El Fetih, Mısır'ın Filistin uzlaşma çalışmalarına verdiği desteği de övdü.

Hamas ve El Fetih heyetleri Pazar gününden bu yana Filistin uzlaşması kapsamında Kahire'de toplantılar düzenliyor.