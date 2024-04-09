“Hamas terör örgütüdür” diyen sizi destekliyorsa, oturup düşünün!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“Hamas terör örgütüdür” diyen sizi destekliyorsa, oturup düşünün!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Cumartesi günü Taksim’de İsrail’i protesto gösterisi yapılıyor..
İsrail’i kınayalım, eyvallah..
Ama İsrail’i kınıyor iken, İsrail’i sevindiren operasyonlara da imza atmayalım..
Maalesef, Cumartesi günkü gösteride, İsrail kınanırken, İsrail’in dünya genelinde en büyük kavga içinde olduğu Türkiye’deki seçilmiş iktidar da, gerçekdışı iddialarla hedef tahtasına konuldu...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Özellikle de, gösteri yapıldıktan sonra, dağılmak istemeyen, daha açık söyleyelim, “kavga çıkartmak” isteyen, solcuların da bulunduğu bir topluluk, yapacağını yaptı..
Ve istediği şekilde de kavgayı çıkarttı...
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