Hamas tarafından kaçırılan anne-kız serbest bırakıldı! Ülkenin devlet başkanı Katar'a teşekkür etti

17 yaşındaki Natalie Raanan ve 59 yaşındaki annesi Judith, Refah sınır kapısından önce Mısır’a sonra İsrail’e nakledilmişti.

Aynı zamanda İsrail vatandaşlığına da sahip olan iki kadın, kaçırıldıkları sırada bir akrabalarının doğum gününü kutlamak üzere Gazze sınırına 2 km yakınlıkta yer alan Nahal Oz köyünde bulunuyordu. ABD Başkanı Joe Biden, anne-kızın serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada “çok memnun” olduğunu söyledi. Biden, “Jill ve ben, ismi açıklanmayan Amerikalıların tüm ailelerini kalplerimizde tutuyoruz. Geçen hafta bu ailelerle konuştuğumda da söylediğim gibi, sevdiklerini evlerine götürene kadar durmayacağız” şeklinde konuştu. ABD lideri, Katar’a rehinelerin serbest kalması sürecindeki çabalarından dolayı teşekkür etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari de konuyla ilgili olarak, “Şu anda tüm sivil rehinelerin ilk etapta serbest bırakılacağı bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

HAMAS: İSRAİL DURURSA SİVİLLERİ BIRAKIRIZ

Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Hamas’ın siyasi liderlerinden Muhammed Nazzal, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı sonlandırması halinde daha fazla rehineyi serbest bırakmaya hazır olduklarını söyledi. Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan da birçok uluslararası tarafın yabancı esirler konusunda Hamas’la görüştüğünü kaydederek İsrail’in Gazze’yi işgal etmeye kalkışması durumunda ise, 7 Ekim’de yaşananların İsrail için “basit” kalacağı uyarısında bulundu.



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‘2 ESİRİ BIRAKMAK İSTEDİK AMA...’

Öte yandan El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 sivili insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar’ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv’in bunu reddettiğini duyurdu.