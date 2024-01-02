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Dünya Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!
Dünya

Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 23:02:00 - 2024-01-02 23:14:36
Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İsrail ziyaretini iptal ettiği öğrenildi.

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisini hedef aldı.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı sonucu Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin aralarında bulunduğu altı kişi hayatını kaybetti.

Blinken'ın İsrail ziyareti ertelendi

Aruri'nin hayatını kaybetmesi sonrası Lübnan ve Hamas tarafından saldırı lanetlenirken ABD'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e düzenleyeceği ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

"Suikastla alakalı değil"

Blinken'ın cuma günü gerçekleştirmesi beklenen ziyaretinin gelecek hafta başına ertelendiği belirtilirken, söz konusu gecikmenin Aruri'ye yönelik suikastla ilgisi bulunmadığı ileri sürüldü.
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