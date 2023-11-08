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Gündem Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum'dan ABD'nin son açıklamalarına tepki!
Gündem

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum'dan ABD'nin son açıklamalarına tepki!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 22:19:00 - 2023-11-08 22:45:33
Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum'dan ABD'nin son açıklamalarına tepki!

Hamas sözcüsü Fevzi Barhoum resmi telegram hesabından son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Barhoum telegramdan yaptığı açıklamada, ABD'nin soykırım karşıtı ve ateşkes yanlısı söylemlerini değerlendirdi.

"Amerika'nın Gazze Şeridi'nde insani ateşkesle ilgili konuşması, Gazze halkının maruz kaldığı soykırıma verdiği destekle tamamen çelişiyor." diyen Barhoum, "Bu açıklamalar, kamuoyunu yanıltmaya, uluslararası ve popüler baskılardan kaçmaya yönelik bir girişimdir. Cani Siyonist işgalcilerin, daha fazla katliam yapma ve Filistinlileri yerinden etme gündemini hayata geçirebilmeleri için, onlara zaman kandırma hamlesidir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki yönetimin, Mahmut Abbas'a devredileceği söylentilerine de değinen Barhoum: "Hiçbir taraf, Filistin halkımıza, onun istemediği bir seçeneği dayatamayacak. Gazze'de yeni bir gerçekliği dayatmak amacıyla Amerikan-Siyonist görüşmelerine yapılacak her türlü katılım, Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan açık bir komplodur" dedi.

Barhoum açıklamaların devamında şunları kaydetti: "Hamas, siyonist işgale karşı Filistin'deki direnişin öncüsü olmaya, işgalciler yenilene ve tüm Filistin toprakları özgürleştirilene kadar devam edecek."

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