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Aktüel Hamas Sözcüsü Berhum: "Gazze'ye yönelik ablukanın devam etmesi bir insanlık suçudur"
Aktüel

Hamas Sözcüsü Berhum: "Gazze'ye yönelik ablukanın devam etmesi bir insanlık suçudur"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:16:21 -
Hamas Sözcüsü Berhum: "Gazze'ye yönelik ablukanın devam etmesi bir insanlık suçudur"

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukaya devam etmesini "insanlık suçu" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Fervi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'ye yönelik ablukanın devam etmesi, elektrik krizinin şiddetlenmesi ve halkın günlük hayatının felç edilmesi, devam etmesine izin verilemeyecek ve sessiz kalınamayacak bir insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

Ablukanın emrivaki olarak kalmasını ve devam etmesini kabul etmeyeceklerini, ablukayı kırıp sonlandırmak için hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Berhum, Gazze'ye uygulanan ablukanın sonuçları ve yansımalarından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin bugün durduğu açıklanmıştı.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan 16 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in 12 Ağustos'tan bu yana santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurması nedeniyle, ihtiyaç duyulan yakıtın tamamen tükendiği ve 18 Ağustos'ta üretimin tamamen duracağı" duyurulmuştu.

- Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.

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